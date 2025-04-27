Индюку так понравился мотороллер, что даже "подрался" с владелицей транспорта

В Бразилии произошел курьезный инцидент с участием индюка. Птица заинтересовалась припаркованным мотороллером и начала "по-хозяйски" обходить его кругами.

Когда владелица транспорта вернулась, это не понравилось птице. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ViralHog.

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На обнародованных кадрах можно увидеть, как индюк заинтересовался припаркованным мотороллером и рассматривает его. Вдруг к транспорту вернулась его владелица, но покинуть это место оперативно она так и не смогла.

Когда женщина хотела поехать, индюк не пускал ее и несколько раз "атаковал" владелицу. Впоследствии ей удалось развернуться, но птица продолжала за ней идти и издавать громкие звуки.

Индик "подрался" с владелицей мотороллера: смотрите видео

Реакция сети

Это видео не оставило людей равнодушными и они сразу же начали писать немало комментариев:

"Это действительно смешно";

"Она просто не оплатила парковку";

"Индик увидел, что мотороллер имеет поломку. Поэтому и пытался предупредить ее";

"Вот тебе и индюк. А вы говорите, птицы не любят транспорт, разве?".

Ранее мы писали о львовянке, которая живёт в квартире с курицей и петухом, которых купила на рынке и оставила после летнего пребывания в деревне. Птицы спят в ванной и не мешают жителям дома, а соседи даже не подозревают об их наличии.