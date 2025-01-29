Суд назначил необычное наказание ютуберу, который незаконно удерживал львенка

В Пакистане популярный ютубер Раджаб Батт получил необычное наказание за незаконное владение львенком, которого ему подарили на свадьбу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

Смотрите также "Точно не наркотики": полиция задержала женщину, которая имела сумку со странной надписью

Что известно о ютубере

В декабре 2023 года Батт получил львенка в клетке в качестве подарка на собственной свадьбе. Дарителем был другой блогер Умар Долла, который ведет канал Lion Hub. Видео с животным Батт опубликовал на своем ютуб-канале. Именно это и привлекло внимание местных правоохранителей.

На судебном заседании Долла пытался доказать, что он остается законным владельцем львенка, однако суд признал, что животное оказалось во владении Батта незаконно.

Блогеру подарили львенка: смотрите видео

Какое наказание придумал суд

В результате блогеру назначили общественные работы – он должен ежемесячно в течение года создавать пятиминутные образовательные ролики о сохранении дикой природы и надлежащем уходе за животными.

Помогать ему в создании контента должна администрация Лахорского сафари-зоопарка, куда и перевезли спасенного львенка, получившего имя Бхатти. Сам ютубер признал свою ошибку и выразил сожаление по поводу получения львенка.

Как инфлюенсер, я должен создавать положительный контент. Я не имел права удерживать дикое животное, и этим показал неправильный пример,

– отметил блогер.

Также он пообещал через свои платформы "распространять позитивное послание о правах диких животных".