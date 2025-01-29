Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

Смотрите также "Точно не наркотики": полиция задержала женщину, которая имела сумку со странной надписью

Что известно о ютубере

В декабре 2023 года Батт получил львенка в клетке в качестве подарка на собственной свадьбе. Дарителем был другой блогер Умар Долла, который ведет канал Lion Hub. Видео с животным Батт опубликовал на своем ютуб-канале. Именно это и привлекло внимание местных правоохранителей.

На судебном заседании Долла пытался доказать, что он остается законным владельцем львенка, однако суд признал, что животное оказалось во владении Батта незаконно.

Блогеру подарили львенка: смотрите видео

Какое наказание придумал суд

В результате блогеру назначили общественные работы – он должен ежемесячно в течение года создавать пятиминутные образовательные ролики о сохранении дикой природы и надлежащем уходе за животными.

Помогать ему в создании контента должна администрация Лахорского сафари-зоопарка, куда и перевезли спасенного львенка, получившего имя Бхатти. Сам ютубер признал свою ошибку и выразил сожаление по поводу получения львенка.

Как инфлюенсер, я должен создавать положительный контент. Я не имел права удерживать дикое животное, и этим показал неправильный пример,

– отметил блогер.

Также он пообещал через свои платформы "распространять позитивное послание о правах диких животных".