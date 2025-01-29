Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

Дивіться також "Точно не наркотики": поліція затримала жінку, яка мала сумку з дивним надписом

Що відомо про ютубера

У грудні 2023 року Батт отримав левеня в клітці як подарунок на власному весіллі. Дарувальником був інший блогер Умар Долла, який веде канал Lion Hub. Відео з тваринкою Батт опублікував на своєму ютуб-каналі. Саме це і привернуло увагу місцевих правоохоронців.

На судовому засіданні Долла намагався довести, що він залишається законним власником левеняти, однак суд визнав, що тварина опинилася у володінні Батта незаконно.

Блогеру подарували левеня: дивіться відео

Яке покарання вигадав суд

У результаті блогеру призначили громадські роботи – він повинен щомісяця протягом року створювати п'ятихвилинні освітні ролики про збереження дикої природи та належний догляд за тваринами.

Допомагати йому у створенні контенту має адміністрація Лахорського сафарі-зоопарку, куди й перевезли врятованого левеня, яке отримало ім'я Бхатті. Сам ютубер визнав свою помилку та висловив жаль щодо отримання левеняти.

Як інфлюенсер, я повинен створювати позитивний контент. Я не мав права утримувати дику тварину, і цим показав неправильний приклад,

– зазначив блогер.

Також він пообіцяв через свої платформи "поширювати позитивне послання про права диких тварин".