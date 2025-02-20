"РФ он вообще не видит": ИИ показал, какие животные ассоциируются с разными странами
Искусственный интеллект не прекращает удивлять нас своим видением мира. На этот раз с помощью нейросетей мы можем представить, как ИИ видит разные страны через образы животных.
Сюрреалистичные изображения появились на инстаграм-странице @sergologos, передает 24 Канал.
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Что было в видео
Недавно в соцсетях появилось видео, где ИИ изобразил каждую страну через ее "тотемное" животное. К примеру:
- Украина – мужественный и храбрый буйвол, который защищает свои границы и независимость.
- США – величественный белоголовый орлан, официальный символ страны.
- Чехия – сообразительная и сильная рысь.
- Франция – грациозный гусь, ведь гусиное фуа-гра является одним из самых известных деликатесов Франции.
Заметим, что почти во всех странах тотемные животные были хищниками с большими мышцами. Среди этого особенно выделялась Канада и "ее" милый бобер.
Как ИИ видит разные страны: смотрите видео
Реакция соцсетей
Видео вызвало настоящий фурор в сети. Украинцы были поражены не только интерпретацией ИИ, но и реалистичностью увиденного. Вот, какие комментарии они оставляли:
- "Бобер должен был быть в Польше".
- "Очень интересно. Только в Украине рядом женщина".
- "Хорошо что РФ он вообще не видит".
- "Хотела написать, что смешной медведь в шортах, но увидела, что кенгуру вообще без ничего".
Как ИИ видит Украину
Довольно интересной деталью является то, что рядом с животными, которые характеризуют каждую страну, ИИ изобразил мужчин. И только в Украине рядом с животным шагает и мужчина, и женщина. Мы спросили у чата GPT, почему так произошло. И вот, какие ответы удалось получить:
- Символ единства и традиций – в украинской культуре большое значение имеют семья, партнерство и равноправие, особенно в контексте исторических традиций, где мужчина и женщина вместе работали, боролись и строили будущее.
- Роль женщины в войне – во время полномасштабной войны во время полномасштабной войны украинские женщины играют значительную роль в армии, волонтерстве и поддержке государства. ИИ мог подсознательно отразить этот аспект, в отличие от других стран, где преимущественно ассоциируют национальную идентичность с мужчинами.
- Визуальный баланс – возможно, автор видео или сам ИИ решили добавить пару для визуальной гармонии и подчеркивания разнообразия.