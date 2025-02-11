Не может снять шапку на людях: женщина сходила к парикмахеру и пожалела

Актриса Саш Стрига из Канады рассказала о своем опыте неудачного похода к парикмахеру. После этого женщина стесняется снимать шапку на людях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @sashstriga.

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Как подстригли женщину

Саш рассказала, что пошла в салон красоты, чтобы немного подстричься, но вышла оттуда "полностью опустошенной". Все пошло совсем не так, как ей хотелось, и теперь женщина старается не снимать на людях шапку.

Она отметила, что хотела сделать лишь незначительные коррективы, в частности подстричь кончики и уменьшить объем по бокам. Но тут что-то пошло не так.

Как теперь выглядит женщина: смотрите видео

После двух часов, проведенных в кресле, испытания наконец закончились.

Хотела короче. Безусловно, стрижка стала короче. Теперь я похожа на итальянца, с которым когда-то встречалась,

– пошутила она.

Реакция соцсетей

Пользователи тиктока попытались успокоить актрису, предлагая советы по укладке, которые помогли бы немного исправить эти недостатки. Вот, какие комментарии они оставляли:

"Посмотрите на Руби Роуз и ее укладку".

"Это ужасно. Похожа на Майкла Макинтайра".

"Девочка, эта стрижка совсем не ужасная! Может, попробовать добавить немного кудрей, чтобы придать объема".

В конце концов, Саш отнеслась к этому с юмором и приняла свою новую внешность.