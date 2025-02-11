Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @sashstriga.

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Як підстригли жінку

Саш розповіла, що пішла до салону краси, щоб трохи підстригтися, але вийшла звідти "цілковито спустошеною". Усе пішло зовсім не так, як їй хотілося, тож тепер жінка старається не знімати на людях шапку.

Вона зазначила, що хотіла зробити лише незначні корективи, зокрема підстригти кінчики та зменшити об'єм з боків. Але тут щось пішло не так.

Який вигляд тепер має жінка: дивіться відео

Після двох годин, проведених у кріслі, випробування нарешті закінчилися.

Хотіла коротше. Безумовно, стрижка стала коротшою. Тепер я схожа на італійця, з яким колись зустрічалася,

– пожартувала вона.

Реакція соцмереж

Користувачі тіктоку спробували заспокоїти акторку, пропонуючи поради щодо укладки, які допомогли б трохи виправити ці недоліки. Ось, які коментарі вони залишали:

"Подивіться на Рубі Роуз та її укладку".

"Це жахливо. Схожа на Майкла Макінтайра".

"Дівчинко, ця стрижка зовсім не жахлива! Може, спробувати додати трохи кучерів, щоб надати об’єму".

Зрештою, Саш поставилась до цього з гумором й прийняла свою нову зовнішність.