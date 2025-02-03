Компания предлагает людям присоединиться на "виртуальную дегустацию" воды: как это работает

Компания Fine Liquids стала известной из-за своего странного предложения. Она предлагает своим клиентам необычный вид тестирования воды, который предусматривает смакование различных видов минеральной воды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WhatstheJam.

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Что известно о необычной дегустации

Этот процесс происходит онлайн и сопровождается "водным сомелье". Фирма приглашает своих клиентов присоединиться к оценке "Heilwasser BOX", который содержит не менее 6 специально отобранных вод.

Затем эту коробку выбранными марками отправляют к клиенту домой, а затем организуют звонок через Google Meet, который продлится от 90 до 120 минут.

Что происходит во время звонка

После этого сертифицированный водный сомелье Пэт Экерт говорит, что во время смакования водой действуют определенные правила относительно ее потребления.

Поскольку у нас на столе одинаковая вода, мы вместе пьем и исследуем удивительные цвета воды. Это помогает клиентам найти лучшую воду для увлажнения в течение всего дня, особых обстоятельств во время спорта, голодания или повторной минерализации тела вместо использования добавок,

– сказал господин Экерт.

По словам эксперта, во время разговора и дегустации сомелье и клиент говорят о "каждой воде", а потом вместе ищут слова, как описать такие основные ощущения вкуса.



Компания предлагает людям присоединиться на "виртуальную дегустацию" воды / Фото Unsplash

"Отдельные клиенты могут выбрать то, что им больше нравится, договориться с нами заранее или полностью оставить это на наше усмотрение", – объяснил водный сомелье.

По словам господина Экерта, большинство людей возвращаются, заказывая свою любимую воду.