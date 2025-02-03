Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WhatstheJam.

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Що відомо про незвичну дегустацію

Цей процес відбувається онлайн та супроводжується "водним сомельє". Фірма запрошує своїх клієнтів долучитися до оцінки "Heilwasser BOX", який містить щонайменше 6 спеціально відібраних вод.

Потім цю коробку обраними марками відправляють до клієнта додому, а потім організовують дзвінок через Google Meet, який триватиме від 90 до 120 хвилин.

Що відбувається під час дзвінка

Після цього сертифікований водний сомельє Пет Екерт каже, що під час смакування водою діють певні правила щодо її споживання.

Оскільки у нас на столі однакова вода, ми разом п'ємо та досліджуємо дивовижні кольори води. Це допомагає клієнтам знайти найкращу воду для зволоження протягом усього дня, особливих обставин під час спорту, голодування або повторної мінералізації тіла замість використання добавок,

– сказав пан Екерт.

За словами експерта, під час розмови та дегустації сомельє та клієнт говорять про "кожну воду", а потім разом шукають слова, як описати такі основні відчуття смаку.



Компанія пропонує людям долучилися на "віртуальну дегустацію" води / Фото Unsplash

"Окремі клієнти можуть вибрати те, що їм більше подобається, домовитися з нами заздалегідь або повністю залишити це на наш розсуд", – пояснив водний сомельє.

За словами пана Екерта, більшість людей повертаються, замовляючи свою улюблену воду.