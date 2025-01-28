"Пагубное влияние": женщина приютила кота, который изменил поведение ее собаки

Женщина из Калифорнии Мелисса Собчик приютила бездомного кота и увидела странные изменения в поведении своей собаки. Речь идет о ее померанской шпице, по имени Лола, которой уже 13 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @lola_thepo.

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Что произошло с собакой

Дело в том, что после контакта с уличным котом Лола неожиданно начала менять свое поведение. Собачка переняла некоторые манеры нового члена семьи, чем изрядно рассмешила владелицу.

Даже в почтенном возрасте она делает странные вещи, которые заставляют меня улыбаться каждый день,

– рассказала Мелисса.

В то же время котик довольно быстро привык к Лоле. Примерно через месяц собачка начала бегать по дому и играть, чего не делала уже годами.

"Также у нее появилась привычка – потягиваться и мять мой живот лапками, как это часто делают коты", – призналась хозяйка.

Померанский шпиц Лола переняла манеры уличного кота: смотрите видео

Реакция соцсетей

Это видео стало вирусным в тиктоке, собрав более 2,7 миллиона просмотров всего за несколько дней. Вот, какие комментарии оставляли люди:

"Собака с кошачьими манерами и гигиеной – идеальный домашний любимец";

"У меня появились котята, и собака научила одного из них лаять".

Справка. Собаки могут перенимать поведение котов по нескольким естественным и психологическим причинам. Это явление объясняется их способностью адаптироваться к окружению, обучаться и взаимодействовать с другими животными.