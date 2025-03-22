"Это несправедливо": в Нью-Йорке люди боролись за бесплатные яйца

Проблемы с яйцами в США заставили пойти людей на радикальные шаги. Жители города Нью-Йорк часами стояли в очереди, чтобы получить бесплатные яйца.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Что произошло в Нью-Йорке

Как пишет СМИ, сразу в трех точках Нью-Йорка люди выстроились в очереди, чтобы получить десяток бесплатных яиц. Но всего за 10 минут 100 упаковок раздали желающим и многие люди остались ни с чем.

Я слышала в новостях, что они будут раздавать около 1500 яиц, или что-то подобное. Я пришла, потому что мне нужны были яйца, а тут стою в очереди и ничего не вижу. Они говорят, что яйца закончились,

– сказала Джеклин Теджава, которая стояла в очереди.

По словам очевидцев, очередь растянулась на целый квартал. Немало людей боролись за упаковку яиц.

"Они такие дорогие. Это несправедливо... Они знают, что все будут стоять в очереди", – подчеркнула женщина.

Люди стояли в очереди за яйцами: смотрите видео

Известно, что эту акцию организовала ферма FarmerJawn из Пенсильвании, которая обеспечивает органическими продуктами малообеспеченные общины.

Что известно о кризисе

Недостаток яиц в США возник из-за вспышки птичьего гриппа H5N1, который охватил все 50 штатов и Пуэрто-Рико. Чтобы остановить распространение вируса, власть была вынуждена уничтожить более 100 миллионов кур.

Цены на яйца также резко выросли. В феврале 2025 года средняя стоимость дюжины яиц достигла 5,49 доллара, что на 80% больше по сравнению с началом 2024 года. В некоторых штатах цена уже превышает 10 долларов. Это заставило продуктовые магазины вводить лимиты на продажу яиц. Мы уже писали, что из-за кризиса некоторые американские рестораны ввели дополнительную плату за блюда с яйцами.