"Произошла диверсия": крыса обесточила российский город
В российском Абакане произошел курьезный инцидент с участием крысы. Животное уже назвали диверсантом, который жителей без света.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу администрации города.
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Что известно о "диверсии"
В Абакане крыса проникла на трансформаторную подстанцию, где вызвала короткое замыкание. В результате в южной части города исчезло электроснабжение.
"Абаканские электрические сети" оперативно восстановили энергоснабжение частного сектора, где из-за повреждения отключилось электричество, и отремонтировали поврежденное оборудование и кабельную муфту,
– говорится в сообщении пресс-службы города.
Кроме того, известно, что 23 января в двух районах Республики Хакасия из-за сильного ветра 4 населенных пункта остались без света.
Крыса обесточила российский город / Фото Unsplash
Заметим, что проникновение в трансформаторные подстанции является опасным для жизни и может привести к технологическим нарушениям в энергоснабжении.