Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу адміністрації міста.

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Що відомо про "диверсію"

В Абакані щур проник на трансформаторну підстанцію, де спричинив коротке замикання. Внаслідок цього у південній частині міста зникла електропостачання.

"Абаканські електричні мережі" оперативно відновили енергопостачання приватного сектора, де через пошкодження відключилася електрика, та відремонтували пошкоджене обладнання та кабельну муфту,

– мовиться у повідомленні пресслужби міста.

Крім того, відомо, що 23 січня у двох районах Республіки Хакасія через сильний вітер 4 населені пункти залишилися без світла.



Щур знеструмив російське місто / Фото Unsplash

Зауважимо, що проникнення в трансформаторні підстанції є небезпечним для життя і може призвести до технологічних порушень в енергопостачанні.