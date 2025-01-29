Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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Что известно о "диверсии"

В Абакане крыса проникла на трансформаторную подстанцию, где вызвала короткое замыкание. В результате в южной части города исчезло электроснабжение.

"Абаканские электрические сети" оперативно восстановили энергоснабжение частного сектора, где из-за повреждения отключилось электричество, и отремонтировали поврежденное оборудование и кабельную муфту,

– говорится в сообщении пресс-службы города.

Кроме того, известно, что 23 января в двух районах Республики Хакасия из-за сильного ветра 4 населенных пункта остались без света.



Крыса обесточила российский город / Фото Unsplash

Заметим, что проникновение в трансформаторные подстанции является опасным для жизни и может привести к технологическим нарушениям в энергоснабжении.