Ищите полезные ископаемые: сеть взорвалась мемами после заявлений Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже давно известен своими абсурдными заявлениями. Но на этот раз он, похоже, переплюнул сам себя, дав задание отечественным специалистам активнее заниматься исследованием собственных природных ресурсов.

Это вызвало волну мемов в сети. Самое смешное для вас собрал 24 Канал.

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Что сказал Лукашенко

Во вторник, 4 марта, Александр Лукашенко поставил задачу отечественным специалистам активнее заниматься исследованием собственных полезных ископаемых. Отмечается, что белорусский лидер сделал акцент именно на геологоразведке.

Самая актуальная тема!.... Говорят, что у нас в отвалах есть полезные ископаемые. Надо разведать и остальные: и химию, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром,

– заявил Лукашенко.

Стоит знать! 3 марта в США анонсировали подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной. В частности член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что подписание соглашения приведет к долгосрочному экономическому партнерству между Вашингтоном и Киевом.

Как отреагировала сеть

Соцсети высмеяли заявление Лукашенко и отметили, что президент Беларуси, похоже, сам нашел погреб с картошкой.

Разрабатывая залежи недостаточно земельных металлов в е**орухе Александр Лукашенко нашел погреб с картошкой,

– шутят соцсети.



Лукашенко искал полезные ископаемые, а нашел картошку / Фото из соцсетей

Вероятно, именно так Лукашенко видит поиски полезных ископаемых в Беларуси.

Лукашенко приказал искать полезные ископаемые: смотрите видео



Копай – не копай, а результат одинаковый / Фото Goni



Все помогают Лукашенко / Фото из соцсетей



Лукашенко даже не представляет, где искать полезные ископаемые / Фото из соцсетей