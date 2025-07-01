"Маникюр не ждет": львовянка показала, как в непогоду добиралась в салон

Во Львове девушка стала звездой соцсетей после того, как решила не отменять визит в салон красоты, несмотря на непогоду. Попасть на маникюр для нее оказалось важнее ливня, ветра и подтопления.

Курьезное видео она распространила в соцсетях, передает 24 Канал.

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На кадрах видно, как девушка добирается в салон на маникюр, несмотря на подтопленные улицы. На ногах у нее были пакеты, которые защищали ноги и обувь. Сама девушка улыбается, понимая курьезность ситуации.

Операция называется: "У меня через час маникюр",

– говорит автор видео.

Львовянка показала, как в непогоду добиралась в салон: смотрите видео

Девушка признается, что местами подтопления были настолько сильными, что воды было очень много. Но это не помешало ей дойти до салона, чтобы сделать маникюр.

Заметим, что на днях Львов и область накрыла настоящая непогода. В результате Львов и прилегающие районы, часть городских улиц оказалась под водой. Уровень подтопления на отдельных участках достигает почти 3 метров, что повлекло значительные трудности с передвижением транспорта. В некоторых местах движение полностью заблокировано.

Синоптики предостерегают: метеоусловия остаются опасными. На четверг, 10 июля, по Львову и области объявлен III уровень опасности – красный, что соответствует стихийным метеорологическим явлениям. Но, как мы видим, для некоторых – это не повод отказываться от планов.