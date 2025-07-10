Курйозне відео вона поширила у соцмережах, передає 24 Канал.

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На кадрах видно, як дівчина добирається у салон на манікюр, попри підтоплені вулиці. На ногах у неї були пакети, які захищали ноги та взуття. Сама дівчина посміхається, розуміючи курйозність ситуації.

Операція називається: "У мене через годину манікюр",

– каже авторка відео.

Львів'янка показала, як у негоду добиралася у салон: дивіться відео

Дівчина зізнається, що місцями підтоплення були настільки сильними, що води було дуже багато. Але це не завадило їй дійти до салону, аби зробити манікюр.

Зауважимо, що днями Львів та область накрила справжня негода. Унаслідок цього Львів та прилеглі райони, частина міських вулиць опинилася під водою. Рівень підтоплення на окремих ділянках досягає майже 3 метрів, що спричинило значні труднощі з пересуванням транспорту. У деяких місцях рух повністю заблоковано.

Синоптики застерігають: метеоумови залишаються небезпечними. На четвер, 10 липня, по Львову та області оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний, що відповідає стихійним метеорологічним явищам. Але, як ми бачимо, для декого – це не привід відмовлятись від планів.