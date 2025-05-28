"Вот так маркетинг": французский спортзал сделал рекламу с Макроном, которого ударила жена

На днях глава Франции Эмануэль Макрон попал в неловкую ситуацию. Его жена Бриджит Макрон якобы дала пощечину своему мужу. Но этот инцидент не остался без внимания.

Эту ситуацию использовал один из французских спортзалов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу elly_bar в соцсети Х.

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Что известно об инциденте

Во Франции видео, на котором первая леди Брижит Макрон толкает президента Эммануэля Макрона в лицо во время выхода из самолета во Вьетнаме, стало вирусным и вызвало волну обсуждений в социальных сетях. Этот жест действительно был похож на пощечину.

Однако Макрон не потерял самоконтроля и начал спускаться с самолета, будто ничего не произошло. Более того, Макрон даже подал руку жене, однако первая леди отказалась.

Как это использовал один из спортзалов

Этот инцидент стал предметом обсуждения, а видео с "пощечиной" от Брижит Макрон стало источником вдохновения для креативных маркетинговых решений. Так, во французском спортзале уже поспешили сделать рекламу с Макроном.

Вас бьет жена? Запишитесь к нам на курсы самообороны!,

– говорится в рекламе.



Французский спортзал сделал рекламу с Макроном / Фото из сети

На это сразу же отреагировали пользователи сети, отметив остроумие и креатив авторов рекламы. Что бы ни произошло в семье Макрона, надеемся, все непременно наладится.