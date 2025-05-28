Эту ситуацию использовал один из французских спортзалов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу elly_bar в соцсети Х.

Смотрите также Девушка думала, что подкармливает бобра, но потом узнала правду

Что известно об инциденте

Во Франции видео, на котором первая леди Брижит Макрон толкает президента Эммануэля Макрона в лицо во время выхода из самолета во Вьетнаме, стало вирусным и вызвало волну обсуждений в социальных сетях. Этот жест действительно был похож на пощечину.

Однако Макрон не потерял самоконтроля и начал спускаться с самолета, будто ничего не произошло. Более того, Макрон даже подал руку жене, однако первая леди отказалась.

Как это использовал один из спортзалов

Этот инцидент стал предметом обсуждения, а видео с "пощечиной" от Брижит Макрон стало источником вдохновения для креативных маркетинговых решений. Так, во французском спортзале уже поспешили сделать рекламу с Макроном.

Вас бьет жена? Запишитесь к нам на курсы самообороны!,

– говорится в рекламе.



Французский спортзал сделал рекламу с Макроном / Фото из сети

На это сразу же отреагировали пользователи сети, отметив остроумие и креатив авторов рекламы. Что бы ни произошло в семье Макрона, надеемся, все непременно наладится.