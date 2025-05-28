Цю ситуацію використав один з французьких спортзалів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку elly_bar у соцмережі Х.

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Що відомо про інцидент

У Франції відео, на якому перша леді Бріжит Макрон штовхає президента Еммануеля Макрона в обличчя під час виходу з літака у В'єтнамі, стало вірусним і спричинило хвилю обговорень у соціальних мережах. Цей жест дійсно був схожий на ляпас.

Однак Макрон не втратив самоконтролю й почав спускатися з літака, ніби нічого не сталося. Ба більше, Макрон навіть подав руку дружині, однак перша леді відмовилася.

Як це використав один зі спортзалів

Цей інцидент став предметом обговорення, а відео з "ляпасом" від Бріжит Макрон стало джерелом натхнення для креативних маркетингових рішень. Так, у французькому спортзалі вже поквапилися зробити рекламу з Макроном.

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– мовиться у рекламі.



Французький спортзал зробив рекламу з Макроном / Фото з мережі

На це одразу ж відреагували користувачі мережі, відзначивши дотепність та креатив авторів реклами. Що б не сталося у родині Макрона, сподіваємося, все неодмінно налагодиться.