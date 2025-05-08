Мальчик играл в игру на телефоне и случайно заказал 70 тысяч леденцов: как такое возможно

Американка по имени Холли ЛаФаверс из штата Кентукки рассказала, что ее сын Лиам случайно оформил через Amazon заказ на 70 тысяч леденцов. Деньги с ее счета уже списали, поэтому женщина начала думать, что же делать с этим "сокровищем".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу женщины в фейсбуке.

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Своей фантастической историей женщина поделилась в фейсбуке. Она отметила, что однажды ее сын Лиам случайно заказал через приложение компании Amazon 30 коробок конфет стоимостью 130 долларов каждая. Холли отметила, что ее сын играет на телефоне и иногда добавляет в корзину Amazon различные товары. Однако это было впервые, когда он действительно сделал заказ.

Он знает, что ему нельзя нажимать кнопку (заказать). Никогда такого раньше не случалось,

– уточнила женщина.

Холли сразу же обратилась в компанию для отмены заказа. Там ей объяснили, что она может отказаться от доставки и тогда ей вернут деньги.

Но, к сожалению, там не принимали возврата. Поэтому, женщина не придумала ничего лучше того, чтобы попытаться распродать коробки. Женщина также отметила, что будет рада передать конфеты тем, кто пожертвовал на благотворительную помощь.



Конфеты, случайно заказанные 8-летним мальчиком / Фото из фейсбука

Благодаря резонансу в соцсетях сотрудники Amazon снова связалась с женщиной. Там сообщили, что ей вернут деньги за заказ.

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