Илон Маск появился перед избирателями в Висконсине в шапочке из сыра: красноречивое фото

Миллиардер и владелец компаний Tesla и X Илон Маск появился в американском штате Висконсин, чтобы поддержать кандидата-консерватора на выборах в Верховный суд. На мероприятии Маск появился в забавной шапке в форме сыра, что не осталось без внимания пользователей соцсетей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно о ливневом виде Маска

Мероприятие состоялось 30 марта в штате Висконсин, который известен своими традициями сыроварения и футбольной командой Green Bay Packers. Предполагают, что именно поэтому Маск появился перед толпой в шляпе, стилизованной под кусок сыра.

Во время встречи Маск выбежал на сцену, придерживая руками необычный головной убор. Он сам иронично спросил у зала, как им его шляпа. А после этого снял шляпу в виде сыра и выбросил в толпу.



Макс в смешной шапке / Фото из сети

Что происходило на мероприятии

СМИ утверждают, что миллиардер раздавал избирателям миллионы долларов. Он лично раздал 2 чека по одному миллиону долларов избирателям, которые подписали петицию против "судей-активистов".

Генеральный прокурор штата Джош Каул отреагировал на инициативу Маска, подав судебный иск с требованием прекратить раздачу средств. По его словам, действия Маска противоречат законодательству, запрещающему материальные поощрения в обмен на голоса.

Ранее в сети завирусилось видео, на котором видно, как Маск развлекается фокусом с вилками. Женщина рядом с Маском не была поражена его способностями, а в сети шутят о его поведении.