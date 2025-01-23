На Буковине медведя заметили за странным занятием: он катался снежную фигуру – курьезное видео

На Буковине удалось зафиксировать медведя за странным занятием. Он "развлекался" на подкормочной площадке, катая снежную фигуру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на филиал Подольского лесного офиса.

Смотрите также "Чтобы не было одиноко": в Японии к стенам аквариума рыбы-луны приклеили фото людей

В ГП "Леса Украины" объяснили, что из-за теплой зимы в Буковинских горах медведи отказались от зимней спячки. Вместо этого они блуждают по охотничьим угодьям в поисках пищи. Так, один из них пришел на подкормочную площадку Путильского над лесничества.

Там егеря раскладывают еду для оленей и косуль. Медведь нашел там тюк сена и начал его катать с места на место. Также зверь пытался на него залезть.

На Буковине медведя заметили за странным занятием: смотрите видео

Как пояснил охотовед филиала Руслан Рудый, в лесах медведям хватает естественных кормов, поэтому они не приближаются к населенным пунктам.

Они следуют своими привычными маршрутами и не представляют опасности для людей. Более того, в случае угрозы они быстро покидают территорию,

– отметил Рыжий.

и