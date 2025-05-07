Блогерша показала, каким бы был Met Gala 2025 в Украине: эпическое видео
- Блогерка Капля представила три варианта креативных образов для Met Gala 2025 в Украине, включая казака, украинскую дулю и couple-look рыбы с раком.
- Пользователи соцсетей высоко оценили творчество Капли, особенно понравился образ украинской дули.
Пока Голливуд красуется на Met Gala 2025, украинский креатив не спит. Известная блогерша Капля показала, как бы мог выглядеть Met Gala в Украине.
Один из образов особенно запал в сердце комментаторов и комментаторок. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @kraplia.o.
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Met Gala 2025 по-украински
Капля предложила три эффектных варианта образов на Met Gala в Украине.
Первый вариант – косплей на казака, который нарисован на пачке спичек, второй – образ украинской дули.
Третий вариант имеет сразу два костюма, ведь это couple-look для пары – рыба с раком.
Варианты образов на Met Gala в Украине: смотрите видео
Пользователи в восторге от креативности и стараний Капли. Больше всего аудитории понравилась дуля:
- "Дуля как родная там!";
- "Дуля будто для Met Gala и создана!";
- "Это слишком красиво для Met Gala";
- "Это лучшие наряды на этом мероприятии".
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