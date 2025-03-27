"Женщина и ребенок в пролете": миллионер завещал свое состояние гадалке

Немецкий миллионер неожиданно умер на 57 году жизни, но перед смертью успел завещать все свое состояние гадалке. Зато женщина и ребенок мужчины остались ни с чем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 20 Minuten.

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Как сообщает издание гадалка и бывшая жена известного ИТ-менеджера из швейцарского городка Кюснахт встретились в суде. Юридическая баталия развернулась в районном суде Вайлена. Среди истцов:

гадалка из Мюнхена, которая предсказывает судьбу на картах таро;

бывшая кандидатка на титул "Мисс Швейцария" Дениз Родригес, которая имеет сына от этого мужчины.

Гадалка предъявила завещание, датированное 2015 годом, где фигурирует как единственная наследница всего имущества. Этот документ буквально превращает ее в миллионершу. Но Дениз категорически не соглашается с условиями завещания и считает, что ее ребенок имеет неоспоримое право на наследство.

Важная деталь! Несмотря на споры, 16-летний сын Дениз Родригес все равно получит часть имущества - по крайней мере половину, поскольку имеет законное право на обязательную долю в наследстве.



Миллионер завещал свое состояние гадалке / Фото Unsplash

Ранее индийский мужчина Абхишек подал в суд на кинотеатр PVR INOX и платформу BookMyShow из-за задержки показа фильма на 25 минут из-за рекламы. Суд обязал кинотеатр выплатить штраф 100 000 рупий и компенсации за моральный ущерб и судебные издержки.

В США право на наследство определяется законами отдельных штатов, но есть общие принципы, которые применяются в большинстве случаев. Наследство в США может передаваться по завещанию (если оно есть) или по закону о наследовании (в случае отсутствия завещания). Если человек оставляет завещание, он имеет право определить наследников по собственному усмотрению.