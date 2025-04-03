Мужчина из Западной Африки украл велосипед, чтобы приехать в Украину: его задержали на границе

На днях на границе между Венгрией и Украиной произошел курьезный инцидент. Мужчина из Западной Африки пытался незаконно пересечь границу на краденом велосипеде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Смотрите также Женщина отказалась от денег и 10 лет ничего не покупает: как выглядит ее жизнь

Что известно об инциденте

Пока одни мужчины пытаются незаконно выехать из Украины, другие – делают противоположное. Гражданин Сенегала, что в Западной Африке, недавно попытался попасть в Украину на краденом велосипеде. Об этом инциденте стало известно 1 апреля.

Неизвестный ехал по путям на велосипеде из Венгрии. Его остановили, как только он пересек государственную границу. Мужчина не имел при себе паспортного документа. Он назвался гражданином Сенегала. В рюкзаке правонарушителя была карточка международной защиты на территории Словении,

– сообщили пограничники.

Как впоследствии выяснилось, задержанный с 2021 года находился в Словении. Но из-за трудностей с легализацией своего пребывания там он был вынужден покинуть Словению и приехать в Украину.

Немного статистики! По состоянию на 2024 год Государственная пограничная служба Украины ежедневно разоблачала до 10 человек, которые пытались незаконно пересечь границу.

Путем через Венгрию он спланировал свой маршрут с помощью мобильного приложения, похитил велосипед и доехал до украинского пункта пропуска.

Мужчина из Западной Африки украл велосипед, чтобы приехать в Украину: смотрите видео

Какое наказание ему светит

Правонарушителя задержали пограничника для составления административных документов по статье о незаконном пересечении государственной границы Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 3400 до 8500 гривен. Также возможен арест до 15 суток.

Впоследствии стало известно, что после проведения всех процедур мужчину вернули в Венгрию.