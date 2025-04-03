Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Что известно об инциденте

Пока одни мужчины пытаются незаконно выехать из Украины, другие – делают противоположное. Гражданин Сенегала, что в Западной Африке, недавно попытался попасть в Украину на краденом велосипеде. Об этом инциденте стало известно 1 апреля.

Неизвестный ехал по путям на велосипеде из Венгрии. Его остановили, как только он пересек государственную границу. Мужчина не имел при себе паспортного документа. Он назвался гражданином Сенегала. В рюкзаке правонарушителя была карточка международной защиты на территории Словении,

– сообщили пограничники.

Как впоследствии выяснилось, задержанный с 2021 года находился в Словении. Но из-за трудностей с легализацией своего пребывания там он был вынужден покинуть Словению и приехать в Украину.

Немного статистики! По состоянию на 2024 год Государственная пограничная служба Украины ежедневно разоблачала до 10 человек, которые пытались незаконно пересечь границу.

Путем через Венгрию он спланировал свой маршрут с помощью мобильного приложения, похитил велосипед и доехал до украинского пункта пропуска.

Мужчина из Западной Африки украл велосипед, чтобы приехать в Украину: смотрите видео

Какое наказание ему светит

Правонарушителя задержали пограничника для составления административных документов по статье о незаконном пересечении государственной границы Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 3400 до 8500 гривен. Также возможен арест до 15 суток.

Впоследствии стало известно, что после проведения всех процедур мужчину вернули в Венгрию.