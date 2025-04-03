Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

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Що відомо про інцидент

Поки одні чоловіки намагаються незаконно виїхати з України, інші – роблять протилежне. Громадянин Сенегалу, що в Західній Африці, нещодавно спробував потрапити до України на краденому велосипеді. Про цей інцидент стало відомо 1 квітня.

Невідомий їхав по коліях велосипедом з Угорщини. Його зупинили, щойно він перетнув державну межу. Чоловік не мав при собі паспортного документа. Він назвався громадянином Сенегалу. У наплічнику правопорушника була картка міжнародного захисту на території Словенії,

– повідомили прикордонники.

Як згодом з'ясувалося, затриманий з 2021 року перебував у Словенії. Але через труднощі з легалізацією свого перебування там він був змушений покинути Словенію та приїхати в Україну.

Трохи статистики! Станом на 2024 рік Державна прикордонна служба України щодня викривала до 10 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Шляхом через Угорщину він спланував свій маршрут за допомогою мобільного додатку, викрав велосипед і доїхав до українського пункту пропуску.

Чоловік із Західної Африки вкрав велосипед, щоб приїхати в Україну: дивіться відео

Яке покарання йому світить

Правопорушника затримали прикордонника для складання адміністративних документів за статтею про незаконне перетинання державного кордону України. Санкція статті передбачає штраф від 3400 до 8500 гривень. Також можливий арешт до 15 діб.

Згодом стало відомо, що після проведення всіх процедур чоловіка повернули до Угорщини.