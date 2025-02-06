В Британии украли машину, "которую нельзя угнать"

Мужчина из Британии, по имени Джон приобрел Range Rover 2024 SV Edition One за 227 000 долларов. Внедорожник позиционировали как машину, которую невозможно угнать. Однако, не успел он насладиться покупкой, как через 60 часов роскошный внедорожник из ограниченной серии украли у него из-под дома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Известно, что инцидент произошел в британском городе Уорикшир. В автосалоне мужчину заверили, что автомобиль "не поддается угону".

Справка. Речь идет о Range Rover 2024 SV Edition One, которых в Британии было выпущено в количестве всего 550 единиц. Автомобиль отличался графитовыми дисками за 10 000 фунтов стерлингов, роскошным высокотехнологичным салоном и разнообразными интересными функциями.

Джон знал, что это привлечет нежелательное внимание в стране, где в последние годы растет количество краж автомобилей класса люкс, но он утверждает, что в дилерском центре ему сказали, что в машине установлено новое обновление безопасности Jaguar Land Rover (JLR), которое сделало ее непреодолимой.



Range Rover 2024 SV Edition One / Фото Auto Week

Машину украли

Но уже менее чем через 60 часов автомобиль Джона был украден с подъездной дорожки.

Я чувствовал себя в безопасности, зная это. Я только что заплатил 183 000 фунтов стерлингов за автомобиль, произведенный JLR, и сотрудники были уверены, что теперь они сделали эти автомобили безопасными и неуязвимыми,

– рассказал Джон.

Владелец до сих пор не понимает, как ворам удалось похитить его роскошный Range Rover, даже не разбив окно. Мужчина уже пожаловался в Jaguar Range Rover (JGR), заявив о "катастрофическом отказе системы безопасности, рекламируемой как передовая", но компания не хочет принимать это во внимание.