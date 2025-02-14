Женщина попросила парня сварить макароны и едва не умерла со смеху: что он сделал
Женщина попросила своего партнера приготовить макароны на ужин. Но то, что вытворил мужчина, шокировало и рассмешило ее.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-группу Rate My Plate.
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Что натворил мужчина
Женщина рассказала, что ее парень пошел совершенно неожиданным путем, вызвав волну обсуждений в соцсетях. Как оказалось, мужчина положил макароны прямо в электрический чайник, залил их водой и включил прибор.
Я дала своему любимому одно задание – сварить пасту. Я не имела в виду варить ее в чертовом чайнике,
– написала она.
Такой способ приготовления вызвал недоумение у пользователей соцсетей / Фото с фейсбука
Реакция соцсетей
Ситуация вызвала шквал реакций. Многие интересовались, насколько удачным оказался результат. На один из комментариев женщина ответила: "Вроде бы нормально, но в следующий раз я попрошу его приготовить мне макароны в кастрюле".
Люди в комментариях делились своими историями, которые шокируют и поражают:
- "Я знаю женщину, которая варит яйца в своем чайнике. Можно с уверенностью сказать, что я никогда не брал от нее чашку чая";
- "Моя жена не знала, как приготовить картошку в микроволновке. Я сказал ей, что от 4 до 6 минут. Она поставила на 46 минут, и в итоге она стала похожей на шарик для пинг-понга";
- "Мой брат пытался сварить картошку в чайнике, когда у мамы не работала плита. В результате он сломал чайник. Даже моя 5-летняя внучка знает, что так делать нельзя!".