Американец обнаружил жуткую находку в лесу: люди в соцсетях начали искать объяснения

Мужчина, по имени Уилл наткнулся на нечто ужасное во время прогулки по лесу. Фото своей находки он опубликовал на одном из тематических форумов на Reddit.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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На обнародованном фото были сотни оленьих косточек, разложенных в ряды посреди поля.

Я нашел их возле водохранилища Клифорд в Огайо. Был шокирован, когда начал копать. Знаю, что туши оленей сбрасывали туда раньше, потому что это охотничья территория, но никогда не видел ничего подобного,

– рассказал автор сообщения.



Кости оленей / Фото Reddit

Реакция соцсетей

Фото, которые обнародовал Уилл, собрали почти 9 тысяч лайков. Зрители сразу начали выдвигать гипотезы, как и почему останки животного оказались в могильнике. Вот, какие комментарии оставляли пользователи: