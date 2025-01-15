Американец обнаружил жуткую находку в лесу: люди в соцсетях начали искать объяснения
Мужчина, по имени Уилл наткнулся на нечто ужасное во время прогулки по лесу. Фото своей находки он опубликовал на одном из тематических форумов на Reddit.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.
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На обнародованном фото были сотни оленьих косточек, разложенных в ряды посреди поля.
Я нашел их возле водохранилища Клифорд в Огайо. Был шокирован, когда начал копать. Знаю, что туши оленей сбрасывали туда раньше, потому что это охотничья территория, но никогда не видел ничего подобного,
– рассказал автор сообщения.
Реакция соцсетей
Фото, которые обнародовал Уилл, собрали почти 9 тысяч лайков. Зрители сразу начали выдвигать гипотезы, как и почему останки животного оказались в могильнике. Вот, какие комментарии оставляли пользователи:
- "Возможно, кто-то делает черенки для ножей, но я не понимаю, зачем оставлять кости в лесу".
- "Ого, 26+ оленей, возможно, вам стоит обратиться в природоохранные организации".
- "Как житель Огайо, когда я впервые увидел это сообщение, то подумал, что это может произойти только у нас. Не надо было долго читать, чтобы понять, что я был прав".
- "Теперь никому не захочется там разбить лагерь".