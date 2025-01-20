В Германии смельчак проехал 30 километров, уцепившись за скоростной поезд
В Баварии мужчина проехал 30 километров "зайцем", уцепившись за внешнюю конструкцию скоростного поезда. Известно, что он ехал с максимальной скоростью 282 километра в час.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.
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Что известно о выходке смельчака
По данным федеральной полиции, 40-летний мужчина сел на поезд до Любека в Мюнхене в четверг без действительного билета и хотел перекурить на железнодорожном вокзале в Ингольштадте. Но он не успел вовремя. Когда двери закрылись, мужчина прыгнул на кронштейн между двумя вагонами и зацепился за тросы.
Это заметили свидетели происшествия. Они оперативно проинформировали диспетчерский центр. Все закончилось очень зрелищно, но в то же время опасно.
Мужчина проехал 30 километров на скоростном поезде / Фото Unsplash
Центр управления идентифицировал соответствующий поезд ICE, следовавший из Мюнхена в Любек, и сообщил об этом машинисту поезда. Затем он применил контролируемое торможение на высокоскоростной линии и остановил поезд на станции Киндинг.
Какое наказание ждет мужчину
Мужчину передали федеральной полиции на главном вокзале Нюрнберга: он "на удивление" не пострадал в результате опасной авантюры. Против мужчины открыто уголовное производство за мошенничество и хулиганство.