В Германии смельчак проехал 30 километров, уцепившись за скоростной поезд

В Баварии мужчина проехал 30 километров "зайцем", уцепившись за внешнюю конструкцию скоростного поезда. Известно, что он ехал с максимальной скоростью 282 километра в час.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

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Что известно о выходке смельчака

По данным федеральной полиции, 40-летний мужчина сел на поезд до Любека в Мюнхене в четверг без действительного билета и хотел перекурить на железнодорожном вокзале в Ингольштадте. Но он не успел вовремя. Когда двери закрылись, мужчина прыгнул на кронштейн между двумя вагонами и зацепился за тросы.

Это заметили свидетели происшествия. Они оперативно проинформировали диспетчерский центр. Все закончилось очень зрелищно, но в то же время опасно.



Мужчина проехал 30 километров на скоростном поезде / Фото Unsplash

Центр управления идентифицировал соответствующий поезд ICE, следовавший из Мюнхена в Любек, и сообщил об этом машинисту поезда. Затем он применил контролируемое торможение на высокоскоростной линии и остановил поезд на станции Киндинг.

Какое наказание ждет мужчину

Мужчину передали федеральной полиции на главном вокзале Нюрнберга: он "на удивление" не пострадал в результате опасной авантюры. Против мужчины открыто уголовное производство за мошенничество и хулиганство.