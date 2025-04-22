Братья нашли старую бутылку с необычным посланием: что было внутри

Братья Клинт и Эван Баффингтоны, прогуливаясь по побережью одного из островов на Багамах, случайно нашли бутылку с посланием. Как выяснилось впоследствии, послание написал 14-летний школьник.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UPI.

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Как выяснилось, школьник оставил послание в рамках школьного задания 1976 года. Он даже представить не мог, что спустя десятилетия его послание нашел путешественник Клинт Баффингтон на берегу Багамского острова. Известно, что школьник жил в американском штате Массачусетс.

Поразительно, но один из братьев, которые нашли послание, – Клинт Баффингтон, – является ярым охотником за бутылочными посланиями. За всю свою жизнь мужчина нашел более сотни таких сообщений на побережьях Северной Америки и Карибского бассейна.

Как выглядела редкая находка

Бутылка оказалась старой емкостью из-под Pepsi с вложенной в нее запиской. В письме школьник указывал, что бутылку выбросила в океан береговая охрана.

Как выглядела уникальная находка: смотрите видео

Это невероятно. Прошло почти 50 лет, и такая находка – настоящий сюрприз,

– сказал он.

Братья Баффингтоны уже связались с автором послания и надеются в будущем лично вернуть ему эту находку.

Интересно! Прямое авиационное расстояние между штатом Массачусетс (например, от Бостона) и Багамами (например, до Нассау, столицы) составляет 1,800 километров.

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