"Сидишь, как в раю": на Черниговщине мужчина построил уникальный туалет из стеклопакетов

В селе Скоринец Ивановской общины на Черниговщине 65-летний местный житель Николай Кравченко удивил соседей и всю Украину необычным архитектурным решением – он построил туалет из стеклопакетов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на cntime.cn.ua.

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Прозрачную уборную мужчина создал еще в 2016 году, воспользовавшись выброшенными материалами.

Мои младшие братья-близнецы Петр и Владимир работают электриками в Чернигове. На объекте им попались списанные стеклопакеты. Не пропадать же добру,

– объяснил он.

Строительство длилось около месяца, и Николаю помогали братья. Туалет получился не только прозрачным, но и функциональным: стены имеют воздушную прослойку, толщиной около 2 сантиметров, что помогает поддерживать температуру и уменьшает запотевание. Для удобства конструкцию оклеили тонировочной пленкой и обустроили вентиляцию.

Как выглядит туалет из стекла: смотрите видео

"Сидишь внутри, все вокруг видишь, а тебя не видно. Весной и летом смотришь: везде цветет. И ты, как в раю. А как декоративные маки цветут – такая красота. Они у меня крупные", – рассказал крестьянин о своем творении.

Ранее в Чернигове планировали ввести плату за вход в укрытие. Идею платного входа инициировала бывшая управляющая дома для улучшения санитарного состояния подвала. Однако после обсуждений отказались от этой идеи.