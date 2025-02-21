На Филиппинах людям платят за пойманных комаров: на сколько можно разбогатеть
Власти Филиппин придумали интересный способ борьбы с насекомыми. Произошло это на фоне вспышки лихорадки Денге, которую как раз переносят комары.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Смотрите также Женщина забыла покормить котов: месть была решительной
Сколько можно заработать
В столице страны Маниле людям выплачивают одно филиппинское песо (1,22 гривны) за 5 насекомых – живых и неживых. К инициативе присоединилось и село Аддишн-Хиллс. Староста села Карлито Сернал объявил охоту на комаров, поскольку в его районе также участились случаи заражения лихорадкой Денге.
Известно, что идея платного отлова комаров пришла к властям, после того, как один из ее представителей потерял двух своих соседей из-за лихорадки.
Есть ли результаты
Мужчина отметил, что программа запущена менее месяца назад. Однако даже за такое короткое время было уничтожено уже примерно 700 комаров.
Как борются с насекомыми / Фото Rolex dela Peña
Зато представители филиппинского департамента здравоохранения раскритиковали эту идею. Они заявили, что ради наживы местные жители могут начать разводить комаров и это только ухудшит ситуацию.
Что известно о лихорадке Денге на Филиппинах
- Лихорадка денге является серьезной проблемой здравоохранения на Филиппинах. В 2019 году страна столкнулась с масштабной вспышкой этого заболевания, что привело к объявлению национальной эпидемии. С января по 20 июля 2019 года было зарегистрировано более 146 тысяч случаев заболевания, что на 98% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
- Лихорадка денге передается через укусы инфицированных комаров вида Aedes aegypti. Симптомы включают высокую температуру, сильные головные и мышечные боли. В тяжелых случаях может развиться геморрагическая форма, которая характеризуется кровоточивостью слизистых оболочек и имеет высокий уровень летальности.