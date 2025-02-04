"Чудом не умер": мужчина нашел странное существо на пляже
На Филиппинах житель одного из регионов прогуливался по пляжам возле родного города Боак, где нашел очень странную рыбу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @andrewlmagpili.
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Соответствующее видео мужчина опубликовал в своем тиктоке. На обнародованных кадрах видно, что большая рыба похожая на шар лежала на каменном берегу. Эндрю показал на несколько мгновений рыбу, после чего взял ее в руки.
Рыба на несколько секунд оказалась в кадре, после чего повернул к океану, а потом она постепенно исчезла за волнами океана.
Что мужчина нашел на пляже: смотрите видео
Реакция соцсетей
Ролик рыбака быстро стал вирусным и набрал 48 миллионов просмотров, почти 3 миллиона лайков и более 35 тысяч комментариев под ним.
Это же фугу, и как он только от нее не отравился то?,
– указал комментатор.