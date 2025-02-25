Стоит как несколько квартир: из дворца, где родился Черчилль, вынесли золотой унитаз

Из Бленгеймского дворца под Оксфордом, где родился выдающийся британский премьер Уинстон Черчилль, вынесли ценную вещь. Это был золотой унитаз, стоимостью до шести миллионов долларов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Ограбление было стремительным. Злоумышленники похитили золотой унитаз, который является наследием ЮНЕСКО, всего за 5 минут. Кражу совершили в 2019 году, а сейчас над подозреваемыми идет суд.

Что об инциденте говорят в суде

В Королевском суде Оксфорда предполагают, что уникальный и полностью функционирующий унитаз, который был установлен как произведение искусства в загородном доме в Оксфордшире, где родился сэр Уинстон Черчилль, теперь разбит на части и утилизирован.

Унитаз создал итальянский художник Маурицио Каттелан. Золотая сантехника была главным экспонатом выставки, пока его не похитили вооруженные кувалдами воры.

Справка. Вес унитаза примерно 98 килограмма, экспонат был застрахован на сумму 6 миллионов долларов (4,75 миллиона фунтов стерлингов). Золото, из которого она была сделана, на то время стоило примерно 2,8 миллиона фунтов стерлингов.

Что известно о преступлении

По словам прокурора Джулиана Кристофера, банда из 5 человек в ночь на 14 сентября на двух автомобилях протаранила ворота Бленхеймского дворца. Затем они выбили окно и проникли в сам дворец. Выломав унитаз с помощью кувалд, они бросили кувалды на месте преступления и скрылись.