Внимание, угроза "фур" для России: на официальной карте тревог появились интересные символы

После проведения спецоперации "Паутина" Службой безопасности Украины на официальной карте воздушных тревог появились интересные символы. Для страны-агрессора появилась так называемая "угроза фур".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Официальную карту воздушных тревог Украины.

К теме Украина провела спецоперацию "Паутина" самостоятельно, без помощи партнеров, – Зеленский

Что известно о "фуровой угрозе" для России

На официальной карте воздушных тревог Украины появилась новая угроза для России. На карте видно, как от украинской границы в направлении Ростовской области России выезжают 5 фур.



На карте воздушных тревог появилась "фуровая угроза" для России / Скриншот 24 Канала

Это является отсылкой на операцию СБУ "Паутина", которая состоялась в стране-агрессоре 1 июня. Тогда в глубоком тылу России из фур вылетели дроны и начали атаковать аэродромы со стратегической авиацией врага.

В целом удалось поразить по меньшей мере 41 самолет россиян.

В частности, дроны достали и до Иркутской области, что за 4 300 километров от Луганской области Украины. После этого оккупанты начали очень бояться фур, тщательно проверять транспортные средства и ждать новых украинских дронов.

Как отметили в сети, реагируя на новые символы на карте тревог: "В эту игру можно играть вдвоем".