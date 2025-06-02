Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіційну карту повітряних тривог України.
До теми Україна провела спецоперацію "Павутина" самостійно, без допомоги партнерів, – Зеленський
Що відомо про "фурову загрозу" для Росії
На офіційній карті повітряних тривог України з'явилася нова загроза для Росії. На мапі видно, як від українського кордону у напрямку Ростовської області Росії виїжджають 5 фур.
На карті повітряних тривог з'явилася "фурова загроза" для Росії / Скриншот 24 Каналу
Це є відсиланням на операцію СБУ "Павутина", яка відбулася в країні-агресорці 1 червня. Тоді в глибокому тилу Росії з фур вилетіли дрони та почали атакувати аеродроми зі стратегічною авіацією ворога.
Загалом вдалося вразити щонайменше 41 літак росіян.
Зокрема, дрони дістали й до Іркутської області, що за 4 300 кілометрів від Луганської області України. Після цього окупанти почали дуже боятися фур, ретельно перевіряти транспортні засоби та чекати нових українських дронів.
Як зазначили у мережі, реагуючи на нові символи на карті тривог: "У цю гру можна грати вдвох".