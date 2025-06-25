Сделал мем с Джей Ди Вэнсом: норвежцу запретили въезд в США

21-летнего норвежца Мадса Миккельсена не пустили в США из-за мема с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, который пограничники обнаружили на его телефоне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Инцидент произошел 11 июня в аэропорту Ньюарк (Нью-Джерси), куда Миккельсен прибыл в предвкушении летнего путешествия. Вместо американского отпуска он провел несколько часов в комнате допросов, а затем – в камере для задержанных.

Что стало причиной

Как рассказал турист журналистам в Норвегии, сотрудники иммиграционной службы настояли на том, чтобы он предоставил пароль к мобильному телефону. Ему пригрозили 5 годами тюрьмы или штрафом в 5 тысяч долларов в случае отказа.

Важно! В США пограничная служба имеет право проверять ваши устройства без ордера. Стоит заранее позаботиться о содержимом, который может быть расценен как провокационный или оскорбительный.

Когда же пограничники получили доступ к устройству, то обнаружили среди фото сатирический мем с Джей Ди Вэнсом. На том кадре вице-президент имел лысую голову, которая по форме фантастически напоминала яйцо.



Мадса Миккельсена не пустили в США / Фото из соцсетей

Они спрашивали меня о наркотиках, террористические организации и правый экстремизм, хотя не было никакого на то повода. Все из-за мема,

– возмущенно заявил Миккельсен.

После этого норвежцу отказали во въезде и депортировали домой, даже не позволив покинуть транзитную зону аэропорта. Сам он считает, что стал жертвой политической сверхчувствительности и злоупотребления властью со стороны американских пограничников.