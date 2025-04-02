В Британии лидер Либерально-демократической партии начал избирательную кампанию с хобби-хорсинга
- Лидер Либерально-демократической партии Великобритании, Эд Дейви, начал избирательную кампанию, оседлав хобби-коня, чтобы подчеркнуть борьбу с консерваторами за голоса избирателей.
- Местные выборы в Великобритании запланированы на май 2025 года, охватывая различные уровни местного самоуправления, включая выборы мэров и объединенных органов власти.
Лидер Либерально-демократической партии Великобритании Эд Дейви нестандартно открыл местную избирательную кампанию – он оседлал хобби-коня и устроил символические "прыжки" перед журналистами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.
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Что известно о выходке политика
Политик объяснил свою акцию тем, что нынешние выборы напоминают ему "гонки на двух лошадях" между:
- Либерально-демократической партией,
- консерваторами.
Таким образом он подчеркнул борьбу между этими двумя силами за голоса избирателей.
Это будут настоящие политические скачки, и наша партия готова к победе,
– заявил Дейви во время выступления.
Избирательная кампания началась с хобби-хорсинга: смотрите видео
Что такое хобби-хорсингХобби-хорсинг – это спортивное и развлекательное занятие, в котором участники имитируют верховую езду на игрушечных лошадях-палках (hobby horse). Это сочетание элементов конного спорта, гимнастики и танцев. Участники выполняют прыжки через барьеры, выездку (дрессировку) и другие маневры, как в классических конных дисциплинах.
Что известно о выборах в Британии
Местные выборы в Великобритании запланированы на начало мая 2025 года. Эти выборы охватят различные уровни местного самоуправления в Англии, включая:
- 14 графств: все места в этих советах будут переизбраны.
- 8 унитарных органов власти: полное переизбрание всех мест.
- 1 метропольный район: выборы всех советников.
- Остров Силли: специфическая структура управления с полным переизбранием.
Кроме того, состоятся выборы мэров в нескольких объединенных органах власти и новосозданных объединенных графствах, таких как Большой Линкольншир. Эти выборы являются первыми местными выборами после всеобщих выборов 2024 года и будут служить индикатором текущего политического настроения в стране.
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