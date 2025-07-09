Игрушка или демонический образ: культуролог рассказала, что на самом деле скрывает Лабубу

Плюшевый персонаж Лабубу в последнее время стал настоящим феноменом – его покупают дети, подростки и даже взрослые. Однако с появлением моды на этих пушистиков в сети начали появляться и менее приятные теории – якобы образ Лабубу имеет демоническое происхождение и перекликается с образом шумерского демона Пазузу.

Культуролог из Днепра Наталья Лисовец в комментарии Общественному объяснила, откуда на самом деле взялся Лабубу, передает 24 Канал.

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Кто такой Лабубу

Лабубу – это вымышленный персонаж, милый пушистый монстр, создан гонконгским художником Кесингом Лунгом (Kasing Lung) как герой детской книжной трилогии The Monsters. Игрушка быстро стала популярной в Азии и за ее пределами, особенно среди поклонников коллекционных фигурок в формате blind box – это закрытые коробочки, из которых случайно выпадает одна из фигурок серии.

Что об игрушке говорит культуролог

Наталья Лисовец отметила, что Лабубу – это маленькое озорное существо, образ которого навеян европейскими легендами об эльфах. Однако в соцсетях набирает обороты версия, якобы Лабубу – "замаскированный" демон ветра Пазузу, известный из шумеро-акадской мифологии.

Культуролог заметила, что такая трактовка принадлежит скорее сторонникам конспирологии, чем реальному фольклорному или художественному анализу.

Идея о Пазузу – это надуманное сравнение. Внешние признаки, например большие зубы, глаза или шерсть – характерны для многих мифических существ из разных культур. Не стоит придавать игрушке демонического смысла, если сам автор вкладывал в нее другой смысл,

– объяснила эксперт.



Что на самом деле скрывает Лабубу / Фото Unsplash

По мнению культуролога, Лабубу – типичный образ постмодерна, в котором понятия добра и зла часто намеренно переосмысливаются. Это, в частности, наблюдаем в анимационном фильме "Корпорация монстров", где страшные монстры предстают как доброжелательные создания, вынуждены пугать ради энергии.

Впрочем, Наталья подчеркивает важность правильного разграничения добра и зла, особенно в воспитании детей.