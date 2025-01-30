Рядом с президентами США: портрет Трампа может появиться на всемирно известной горе Рашмор
Республиканцы предлагают вырезать портрет нового главы США на горе Рашмор. С таким предложением выступила член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост в соцсети Х.
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Лицо Трампа может появиться на горе Рашмор
Как известно, национальный мемориал расположен в штате Южная Дакота. Он известен тем, что в гранитной породе горы высекли 18-метровые фигуры четырех президентов Соединенных Штатов:
- Джордж Вашингтон – первый президент США, символизирует основание нации.
- Томас Джефферсон – автор Декларации независимости, олицетворяет расширение страны.
- Теодор Рузвельт – инициатор экономических реформ и строительства Панамского канала, символизирует развитие.
- Авраам Линкольн – президент, который сохранил единство США во время Гражданской войны, символизирует сохранение нации.
Его (Трампа – 24 Канал) выдающиеся достижения для нашей страны и успех, которого он продолжит достигать, заслуживают наивысшего признания и чествования на этом знаковом национальном памятнике. Начинаем резьбу,
– написала Анна Паулина Луна.
Что именно предложила политик: смотрите видео
Заметим, что проект закона вряд ли получит двухпартийную поддержку, необходимую для прохождения в Конгрессе.
Интересно! Это не первое предложение почтить достижения Трампа. Ранее представитель Северной Каролины Эддисон Макдауэлл предлагал переименовать Международный аэропорт имени Даллеса в честь Трампа.
Республиканцы предлагают вырезать портрет Трампа на горе Рашмор / Фото с Х