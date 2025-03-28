"Мстители уже не те": на протестах в Турции заметили Пикачу, Человека-паука и Бэтмена
- В Турции проходят протесты из-за ареста оппозиционного лидера Экрема Имамоглу, которые считаются политически мотивированными.
- На протестах заметили персонажей, например Пикачу, Джокера, Бэтмена и Человека Паука, которые поддерживают протестующих.
В Турции продолжаются протесты из-за задержания главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако на этот раз среди протестующих заметили необычных персонажей: покемона Пикачу, Джокера, Бэтмена и Человека Паука.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Haber Report.
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В сети уже завирусились фото героев киновселенных DC и Marvel, которые приняли участие в протесте. Пока неизвестно, кто именно скрывается под костюмами и масками, но выглядят они эффектно.
На видео, которое появилось в сети, мы можем увидеть покемона Пикачу, который бежит сквозь толпу протестующих. Люди искренне и с восторгом приветствуют его, хлопая по плечу.
Пикачу на протесте в Турции: смотрите видео
На других кадрах мы также можем увидеть Джокера, Бэтмена и Человека Паука. Все они находятся на стороне протестующих.
Что известно о протестах в Турции
- В марте 2025 года Турцию охватили массовые протесты, вызванные арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу – одного из ведущих оппозиционных лидеров и потенциального соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах.
- Имамоглу был задержан по обвинениям в коррупции, которые многие считают политически мотивированными.
- Массовые акции протеста прошли в разных городах Турции. Во время них задержали более 1800 человек, среди которых были и журналисты и репортеры. Большинство задержанных освободили утром 28 марта.