"Мстители уже не те": на протестах в Турции заметили Пикачу, Человека-паука и Бэтмена

В Турции продолжаются протесты из-за задержания главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако на этот раз среди протестующих заметили необычных персонажей: покемона Пикачу, Джокера, Бэтмена и Человека Паука.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Haber Report.

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В сети уже завирусились фото героев киновселенных DC и Marvel, которые приняли участие в протесте. Пока неизвестно, кто именно скрывается под костюмами и масками, но выглядят они эффектно.

На видео, которое появилось в сети, мы можем увидеть покемона Пикачу, который бежит сквозь толпу протестующих. Люди искренне и с восторгом приветствуют его, хлопая по плечу.

Пикачу на протесте в Турции: смотрите видео

На других кадрах мы также можем увидеть Джокера, Бэтмена и Человека Паука. Все они находятся на стороне протестующих.

Что известно о протестах в Турции