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Развлечения Fun "Мстители уже не те": на протестах в Турции заметили Пикачу, Человека-паука и Бэтмена
28 марта, 16:43
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"Мстители уже не те": на протестах в Турции заметили Пикачу, Человека-паука и Бэтмена

Алена Захарова
Основні тези
  • В Турции проходят протесты из-за ареста оппозиционного лидера Экрема Имамоглу, которые считаются политически мотивированными.
  • На протестах заметили персонажей, например Пикачу, Джокера, Бэтмена и Человека Паука, которые поддерживают протестующих.

В Турции продолжаются протесты из-за задержания главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако на этот раз среди протестующих заметили необычных персонажей: покемона Пикачу, Джокера, Бэтмена и Человека Паука.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Haber Report.

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В сети уже завирусились фото героев киновселенных DC и Marvel, которые приняли участие в протесте. Пока неизвестно, кто именно скрывается под костюмами и масками, но выглядят они эффектно.

На видео, которое появилось в сети, мы можем увидеть покемона Пикачу, который бежит сквозь толпу протестующих. Люди искренне и с восторгом приветствуют его, хлопая по плечу.

Пикачу на протесте в Турции: смотрите видео

На других кадрах мы также можем увидеть Джокера, Бэтмена и Человека Паука. Все они находятся на стороне протестующих.

Что известно о протестах в Турции

  • В марте 2025 года Турцию охватили массовые протесты, вызванные арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу – одного из ведущих оппозиционных лидеров и потенциального соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах.
  • Имамоглу был задержан по обвинениям в коррупции, которые многие считают политически мотивированными.
  • Массовые акции протеста прошли в разных городах Турции. Во время них задержали более 1800 человек, среди которых были и журналисты и репортеры. Большинство задержанных освободили утром 28 марта.