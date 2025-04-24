Квинтэссенция взрослой жизни: сеть разорвала реакция девушки-подростка на первый рабочий день

Американка, по имени Тейлор стала звездой в соцсетях после того, как показала свою реакцию на первый день работы в ресторане. Соответствующее видео опубликовала бабушка 14-летней жительницы Мэриленда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке @divagirls310.

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Соответствующее видео стало вирусным в сети. Кадры с уставшей, но улыбающейся девочкой, которая жалуется на боль в спине и отсутствие возможности присесть в течение шести часов, собрали более 2 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.

Я не сидела с третьего часа. Здесь вообще нет мест для сидения,

– пожаловалась девочка сквозь слезы.

По словам бабушки, этот день стал для девочки настоящим "боевым крещением" и первым осознанным столкновением с реальностью труда.

Сеть разорвала реакция девушки-подростка на первый рабочий день: смотрите видео

Реакция сети

Пользователи тиктока восприняли момент с пониманием и сочувствием. Вот, что они писали:

"Ее смех и слезы – квинтэссенция взрослой жизни",

"Заберите малышку домой! Она уже готова к пенсии",

"Добро пожаловать в жизнь".

Несмотря на начальный стресс, Тейлор не только продолжила работать, но и призналась, что полюбила свою работу. Сейчас она мечтает стать анестезиологом, а работу в ресторане воспринимает как временную подработку.

Ранее мы писали об американке, которая зарабатывает миллионы, создавая украшения из шаров, стреляя ими под водой, чтобы они раскрывались в форме цветов. Она использует специальные шары с открытым носом, а затем украшает их драгоценными камнями.