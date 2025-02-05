Говорил о войне: в Саратове мужчину оштрафовали за разговор в поезде
Россия уже давно известна своим диктаторским режимом, который запрещает даже мысль об "инакомыслии". На этот раз в Саратове местный суд наказал пассажира поезда, потому что тот говорил о войне.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление суда.
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Что известно об инциденте
Мужчина, по имени Сергей Габов путешествовал поездом Кисловодск – Киров. Во время дороги в частном разговоре он говорил о войне России против Украины. Им заинтересовались российские правоохранители.
В России мужчину наказали за разговоры в поезде о войне / Фото Unsplash
Как наказали россиянина
В конце концов, мужчину признали виновным в дискредитации армии. Согласно постановлению суда, 31 января Габов публично высказался против войны и заявил о желании помогать Украине. На заседании он признал вину и раскаялся.
Было ли это раскаяние искренним? Разве это важно? Главное, что система получила еще одну галочку в отчете о борьбе с "иноагентами", "экстремистами" и, как оказалось, даже с пассажирами поездов.
Что предусматривает закон о дискредитации армии в России
Закон о дискредитации армии в России появился после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Его приняли в марте 2022 года, чтобы подавить любую критику войны. Этот закон запрещает:
- Публичную дискредитацию российской армии и ее действий.
- Высказывания против войны.
- Призывы не поддерживать военные действия или протестовать.
- Распространение правдивой информации, которая противоречит официальной позиции Кремля.