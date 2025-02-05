Говорил о войне: в Саратове мужчину оштрафовали за разговор в поезде

Россия уже давно известна своим диктаторским режимом, который запрещает даже мысль об "инакомыслии". На этот раз в Саратове местный суд наказал пассажира поезда, потому что тот говорил о войне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление суда.

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Что известно об инциденте

Мужчина, по имени Сергей Габов путешествовал поездом Кисловодск – Киров. Во время дороги в частном разговоре он говорил о войне России против Украины. Им заинтересовались российские правоохранители.



В России мужчину наказали за разговоры в поезде о войне / Фото Unsplash

Как наказали россиянина

В конце концов, мужчину признали виновным в дискредитации армии. Согласно постановлению суда, 31 января Габов публично высказался против войны и заявил о желании помогать Украине. На заседании он признал вину и раскаялся.

Было ли это раскаяние искренним? Разве это важно? Главное, что система получила еще одну галочку в отчете о борьбе с "иноагентами", "экстремистами" и, как оказалось, даже с пассажирами поездов.

Что предусматривает закон о дискредитации армии в России

Закон о дискредитации армии в России появился после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Его приняли в марте 2022 года, чтобы подавить любую критику войны. Этот закон запрещает: