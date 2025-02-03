Настоящий монстр: рыбак поймал рыбу, длиной 2,4 метра

Британский рыбак, по имени Шон Инг из города Молдон поймал рекордно большого сома. Мужчине понадобилось около полутора часов, чтобы вытащить добычу на берег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC News.

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Известно, что мужчина ловил рыбу вместе с женой. Рыба не хотела сдаваться и боролась в воде.

Даже через час борьбы рыба все еще тянула леску. Мы все думали: "Когда же это закончится?",

– вспомнил рыбак.

На берегу Инг измерил сома. Его длина составляла более 2,4 метра, а вес – 68 килограммов.



Длина сома составляла более 2,4 метра / Фото Chloe Ing

Интересно, что рекордсмена поймали еще в сентябре 2024 года, однако Британский комитет по вылову рыбы (Rod-Caught) подтвердил достижение только сейчас.

Справка. Предыдущий рекорд установлен в мае 2024 года: тогда другой рыбак поймал сома весом 64,4 килограмма. Оба сома жили в одном и том же озере вблизи Молдона (Великобритания).

Рыбак признался, что всегда мечтал поймать самую большую рыбу в озере.

Это не хобби, а моя одержимость. Установить рекорд Великобритании – это мечта, ставшая реальностью это мечта,

– признался Инг.

Мужчина добавил, что дедушка был бы "такой гордый, что кричал бы об этом с крыш".