Сама ведет в укрытие: кошка из Одессы стала звездой соцсетей из-за правильной реакции на тревогу

Кошка из Одессы стала настоящей звездой соцсетей после того, как пользователи увидели, как она уверенно ведет своих хозяев к укрытию во время воздушной тревоги. Рыженькая пушистая настолько запомнила маршрут к бомбоубежищу, что безошибочно преодолевает путь даже в сопровождении людей, периодически оглядываясь, чтобы убедиться, что все идут за ней.

Об уникальных способностях кошки рассказала ее владелица Виктория Илькив. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Украинской правды.

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Что известно о пушистой звезде?

По ее словам, любимица живет в семье уже более 3 лет. Ее взяли из приюта, где она оказалась после смерти предыдущей хозяйки. С тех пор кошка стала полноправным членом семьи и поразила всех своим умом и отзывчивостью.

Мы ни разу не приучали ее специально ходить в укрытие. Просто несколько раз брали с собой – и она сама все запомнила,

– рассказала Виктория.

Каждый раз, когда раздается воздушная тревога, кошка не паникует – она внимательно наблюдает за хозяевами и, только те берут вещи, бежит в укрытие. Знает, на каком этаже остановиться, не путает этажи, даже если в лифте еще кто-то едет. А после отбоя – уверенно ведет семью обратно.

Кошка из Одессы стала звездой соцсетей: смотрите видео

А что же происходит в укрытии?

В укрытии кошка ведет себя спокойно, хотя во время тревоги не ест. Только возвращается домой – сразу направляется к миске. Владельцы шутят, что это уже "традиция – заесть стресс", поэтому балуют ее любимыми лакомствами:

креветками,

наггетсами,

чипсами Pringles.

Эта история – еще одно напоминание о силе связи между людьми и животными, а также о том, как даже самые маленькие члены семьи могут быть опорой в сложные времена.

К сожалению, в ночь на 24 июля российская армия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Шахед", а также ракетами. Среди городов, которые оказались под ударом, была Одесса.