"Чужих детей не бывает": собака приютила тигрят, от которых отказалась мама

В "Фельдман ЭкоПарке", что возле Харькова, мать-тигрица бросила своих детенышей. Известно, что малыши только недавно родились.

Но, несмотря на досадную ситуацию, тигрята не остались без родительской любви. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на основателя экопарка Александра Фельдмана.

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Что известно об инциденте

Как рассказал сам Александр, мать-тигрица неожиданно для всех отказалась от недавно рожденных белых тигрят. К счастью, под опеку их взяла собака.

Очень хорошая собака приняла их как родных: она их кормит, ухаживает, играет с ними и оберегает от малейшей опасности,

– сказал он.

Собака приютила тигрят, от которых отказалась мама: смотрите видео

Почему тигрицы могут отказаться от своих детей

Тигрицы (как и многие дикие животные) могут покинуть своих детенышей по нескольким причинам. И это не "жестокость", а инстинктивное, часто вынужденное поведение, связанное с выживанием. Вот главные причины:

Если тигрица чувствует, что малыши не выживут, она может их покинуть, чтобы не тратить ресурсы.

В условиях голода или нехватки добычи тигрица может не иметь достаточно молока или энергии, чтобы прокормить детенышей.

Если тигрица испытывает постоянный стресс, угрозу со стороны других хищников или людей, она может бросить детей, чтобы спастись.

Молодые тигрицы иногда просто не знают, как ухаживать за потомством, и могут отказаться от него из-за страха или растерянности.

, Заметим, что в начале марта российская армия атаковала Харьков "Шахедами", в результате чего погибли животные в "Фельдман ЭкоПарк". В результате прилета неподалеку контактного двора были разрушены вольеры.