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23 апреля, 20:24
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Тикток разрывает вирусный танец: как его повторить

Алена Захарова
Основні тези
  • Вирусный танец, известен как Heeseung Walk. Он стал популярным после видео с участником группы ENHYPEN Хисином.
  • Тренд заключается в простой, но стильной походке, которую пользователи повторяют, добавляя собственные вариации.

Социальные сети снова разрывает новый тренд. На этот раз в центре внимания танец, который сначала выглядит чрезвычайно простым, но имеет четкую эстетику, ритм и свой шарм.

О том, откуда взялся этот вирусный танец и как его повторить – читайте в материале 24 Канала.

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Новый заключается в использовании Heeseung Walk – грациозной походки с элементами танца, что выглядит стильно и уверенно. Это движение стало вирусным после того, как фанат создал видео с выступлением участника южнокорейской группы ENHYPEN Хисина (Heeseung) с песней "Bills", добавив к нему музыку.

Новый тренд завирусился в тиктоке: смотрите видео

Вирусный танец набирает немало лайков: смотрите видео

@chi.nese_ 简单的脚步有多种可能，一起来挑战吧#挑战李羲承进行曲 #抖音潮流舞蹈地图 #会跳舞的西装客 #douyin抖音 #hottrend #trending #viral #chinese #fyp ♬ 李羲承有自己的进行曲 - 阿宝

Тренд можно повторить с друзьями: смотрите видео

@.keke2000 soul#李羲承 #李羲承有自己的进行曲 #xh #enhypen #douyin #viral #扭一扭 #dance #浅跳一下 ♬ original sound - 音乐馆

Танцуют не только мужчины: смотрите видео

@hoaa.hanassii

Heeseung walking trend. Lâu lâu nhảy vui xíuuu

♬ original sound - 音乐馆

Как повторить этот тренд

Тикток живет по принципу: "Чем проще – тем лучше". И это шествие – лучшее тому подтверждение. Чтобы приобщиться к тренду, пользователи повторяют характерную походку Хисина, часто добавляя собственные элементы или вариации. Изучить танец нетрудно, ведь он заключается в повторяющихся движениях, которые напоминают ходьбу.

Как повторить вирусный танец: смотрите видео

@lento.lento Obsessed | Ib : Heeseung @enhypen | #onceuponatime #onceuponatimeremix #djonceuponatime #djremix #dj #remix #dance #dancechallenge #dancetutorial #tutorial #heeseung #heeseungenhypen #lixicheng #enhypen #foryou #foryoupage #fyp #walktrend ♬ 오리지널 사운드 - enhypen

Важно помнить: главное не техника, а вайб. Этот тренд не об идеальности, а о самовыражении, уверенность и немножко иронии над собой.

Ранее в соцсетях популярным стал тренд GPT Doll, где пользователи делятся изображениями гламурных "кукол", сгенерированных ИИ.