Тикток разрывает вирусный танец: как его повторить
- Вирусный танец, известен как Heeseung Walk. Он стал популярным после видео с участником группы ENHYPEN Хисином.
- Тренд заключается в простой, но стильной походке, которую пользователи повторяют, добавляя собственные вариации.
Социальные сети снова разрывает новый тренд. На этот раз в центре внимания танец, который сначала выглядит чрезвычайно простым, но имеет четкую эстетику, ритм и свой шарм.
О том, откуда взялся этот вирусный танец и как его повторить – читайте в материале 24 Канала.
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Новый заключается в использовании Heeseung Walk – грациозной походки с элементами танца, что выглядит стильно и уверенно. Это движение стало вирусным после того, как фанат создал видео с выступлением участника южнокорейской группы ENHYPEN Хисина (Heeseung) с песней "Bills", добавив к нему музыку.
Новый тренд завирусился в тиктоке: смотрите видео
Вирусный танец набирает немало лайков: смотрите видео
Тренд можно повторить с друзьями: смотрите видео
Танцуют не только мужчины: смотрите видео
Как повторить этот тренд
Тикток живет по принципу: "Чем проще – тем лучше". И это шествие – лучшее тому подтверждение. Чтобы приобщиться к тренду, пользователи повторяют характерную походку Хисина, часто добавляя собственные элементы или вариации. Изучить танец нетрудно, ведь он заключается в повторяющихся движениях, которые напоминают ходьбу.
Как повторить вирусный танец: смотрите видео
Важно помнить: главное не техника, а вайб. Этот тренд не об идеальности, а о самовыражении, уверенность и немножко иронии над собой.
Ранее в соцсетях популярным стал тренд GPT Doll, где пользователи делятся изображениями гламурных "кукол", сгенерированных ИИ.